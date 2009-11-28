Нужен простенький скрипт случайных событий

$10
Веб-программированиеЗакрыт14 заявок313 просмотров
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Нужен простенький скрипт, который мог бы выводить после нажатия кнопки отдельное окошко с одной из нескольких заранее приготовленных фраз.

Мне нужно встроить эту кнопку в одну из комнат чата (PHP - Вуду) - это я сделаю сам, но нужен сам скрипт

14 лет назад
twillight
61 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад