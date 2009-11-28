Нужен простенький скрипт случайных событий

Нужен простенький скрипт, который мог бы выводить после нажатия кнопки отдельное окошко с одной из нескольких заранее приготовленных фраз.

Мне нужно встроить эту кнопку в одну из комнат чата (PHP - Вуду) - это я сделаю сам, но нужен сам скрипт