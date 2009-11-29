Доработка мода для PHP Fusion 6-й версии

Предыдущий программист взялся писать мод по заказ, но не завершил его и бросил на пол пути. Сам мод уже написан, но нужно ДОРАБОТАТЬ ТОЛЬКО ЕГО НАВИГАЦИЮ.

Мод написан под движок PHP Fusion 6 последней версии. Для знающего программиста работы буквально минут на 20 (включая изучение написанного), не более того.

Описание мода: мод представляет собой аналог системы статей с знаменитого укоза, идея была реализовать подобный интерфейс на этом движка и она была полностью реализована.

Для тех кто заинтересуется, просьба оставить отзыв и цену, я напишу Вам в личку. Обратите внимание, что работа будет оплачена мной ТОЛЬКО после того как я увижу исполненный заказ Вашем на тестовом сайте. Никаких предоплат не предлагать. Срок выполнения работы: 1 день.

Предлагаю от 5 у.е. за работу, но возможен торг и повышение цены. Кроме того, если вы хорошо себя проявите сотрудничество будет уже за более "серьёзные" цены.