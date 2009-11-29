Доработка мода для PHP Fusion 6-й версии

$5
Веб-программированиеЗавершен2 заявки117 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Предыдущий программист взялся писать мод по заказ, но не завершил его и бросил на пол пути. Сам мод уже написан, но нужно ДОРАБОТАТЬ ТОЛЬКО ЕГО НАВИГАЦИЮ.

Мод написан под движок PHP Fusion 6 последней версии. Для знающего программиста работы буквально минут на 20 (включая изучение написанного), не более того.

Описание мода: мод представляет собой аналог системы статей с знаменитого укоза, идея была реализовать подобный интерфейс на этом движка и она была полностью реализована.

Для тех кто заинтересуется, просьба оставить отзыв и цену, я напишу Вам в личку. Обратите внимание, что работа будет оплачена мной ТОЛЬКО после того как я увижу исполненный заказ Вашем на тестовом сайте. Никаких предоплат не предлагать. Срок выполнения работы: 1 день.

Предлагаю от 5 у.е. за работу, но возможен торг и повышение цены. Кроме того, если вы хорошо себя проявите сотрудничество будет уже за более "серьёзные" цены.

PHP
14 лет назад
alex891
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Xander-2005
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Моментально выполнил работу и сразу понял чего от него требуется, кроме того получилось даже лучше, чем я предполагал, отличный исполнитель. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :-)
Приятный в общении человек. Сразу грамотно поставил цель и моментально оплатил работу, как получил готовый результат. Отличный заказчик, надеюсь на дальнейшее сотрудничество с ним.