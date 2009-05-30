Xander-2005

Евгений Булычев Xander-2005

 
34 годаРоссия/Набережные Челны
17 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Веб-дизайнер, веб-программист, верстальщик.

Занимаюсь веб программированием. Пишу на PHP+MySQL с небольшими вкраплениями JavaScript.

Есть достаточно большой опыт написания плагинов для CMS PHP-Fusion, а также создание шаблонов под эту систему.

Хорошо разбираюсь в чужом коде, занимаюсь модернизированием чьих-либо скриптов на PHP.

Занимаюсь HTML-версткой. Верстаю в таблицах, в DIV'ах и смешанно.

К каждому проекту подхожу индивидуально и работаю на полную отдачу.

По каким-либо вопросам обращаться в ICQ (два-три-шесть-551-два-четыре-девять) или скайп - Xanderb-2005

PHPJavascriptMySQLHTML
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Отзывы заказчиков
alex891
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Доработка мода для PHP Fusion 6-й версии
Моментально выполнил работу и сразу понял чего от него требуется, кроме того получилось даже лучше, чем я предполагал, отличный исполнитель. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :-)
Приятный в общении человек. Сразу грамотно поставил цель и моментально оплатил работу, как получил готовый результат. Отличный заказчик, надеюсь на дальнейшее сотрудничество с ним.
Ответный отзыв
MaxUkash
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Доделать сайт
Работа сделана быстро и профессионально.
Очень понравилось работать. С самого начала поставил четкую задачу, исправления были обоснованными, охотно прислушивался к советам. Да и в целом приятный в общении человек, с которым работать одно удовольствие. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всем советую!
Ответный отзыв
margozman
55 летСША
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$27
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для Булычева Евгения - скрипт
Работаем вместе не в первый раз. Отличный исполнитель, работает с полной отдачей и вниманием, обязателен, надежен. Очень приятен в общении. С удовольствием возвращаюсь к нему и продолжаю сотрудничество. Рекомендую.
Работаю с Мариной не в первый раз и каждый раз получаю истинное удовольствие, выполняя её заказы. Четко ставит задачу, прислушивается к моим предложениям, предлагает свои вариант. Общаться с ней тоже очень приятно. Как и прежде, с удовольствием буду браться за любую работу, предложенную ей.
Ответный отзыв
margozman
55 летСША
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$23
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для Булычев Евгений - скрипт
Отличное исполнение скрипта. Все на высшем уровне. Работаю не первый проект с Евгением и очень рекомендую как талантливого и надежного исполнителя. Он еще никогда не подводил. Все доводит до вусокого уровня.
Марина - великолепный заказчик. Работаю не первый проект с ней и всегда получаю большое удовольствие от её профессионализма и умения изложить свои идеи. С оплатой тоже никогда никаких проблем не было. Было очень приятно с ней работать. Надеюсь и на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
margozman
55 летСША
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для Булычев Евгений- HTML-верстка
Евгений справился с задачей отлично. Все пожелания внедрял мгновенно. Проактивно советует, что лучше. Относится к проекту с душой, старается усовершенствовать. Рекомендую как отличного фрилансера. Очень приятно работать. Если хотите посмотрите http://www.website-design-houston.net/
По сути этот проект был логическим продолжением предыдущего нашего с Мариной проекта - дизайна сайта. Она составила очень подробное ТЗ, расписала каждую страницу до мелочей. Никаких дополнительных вопросов даже не возникло. Рекомендую Марину как очень ответственного заказчика, знающего, что ему нужно. Никаких дополнительных запросов с её стороны никогда не было. Было приятно поработать. Надеюсь на сотрудничество в будущем.
Ответный отзыв
Веб-программирование
4 отзыва
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
2 отзыва
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 4 дней
нет рейтинга