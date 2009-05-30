Веб-дизайнер, веб-программист, верстальщик.
Занимаюсь веб программированием. Пишу на PHP+MySQL с небольшими вкраплениями JavaScript.
Есть достаточно большой опыт написания плагинов для CMS PHP-Fusion, а также создание шаблонов под эту систему.
Хорошо разбираюсь в чужом коде, занимаюсь модернизированием чьих-либо скриптов на PHP.
Занимаюсь HTML-версткой. Верстаю в таблицах, в DIV'ах и смешанно.
К каждому проекту подхожу индивидуально и работаю на полную отдачу.
По каким-либо вопросам обращаться в ICQ (два-три-шесть-551-два-четыре-девять) или скайп - Xanderb-2005
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Портфолио
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- Кобра-тюнинг279 просмотров
- Вахитов и сыновья - внутренняя264 просмотра
- Вахитов и сыновья - главная245 просмотров
- Вахитов и сыновья256 просмотров
- Сайт жителей микрорайона Новая Трехгорка193 просмотра
- Торговая площадка196 просмотров
- Отправка заявки на почту и валидация формы237 просмотров
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- Парсер новостей с сайта Igromania.ru278 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
14 лет назад
Моментально выполнил работу и сразу понял чего от него требуется, кроме того получилось даже лучше, чем я предполагал, отличный исполнитель. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :-)
Ответный отзыв
Приятный в общении человек. Сразу грамотно поставил цель и моментально оплатил работу, как получил готовый результат. Отличный заказчик, надеюсь на дальнейшее сотрудничество с ним.
$50
10 баллов
14 лет назад
Работа сделана быстро и профессионально.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать. С самого начала поставил четкую задачу, исправления были обоснованными, охотно прислушивался к советам. Да и в целом приятный в общении человек, с которым работать одно удовольствие. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всем советую!
$27
10 баллов
14 лет назад
Работаем вместе не в первый раз. Отличный исполнитель, работает с полной отдачей и вниманием, обязателен, надежен. Очень приятен в общении. С удовольствием возвращаюсь к нему и продолжаю сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв
Работаю с Мариной не в первый раз и каждый раз получаю истинное удовольствие, выполняя её заказы. Четко ставит задачу, прислушивается к моим предложениям, предлагает свои вариант. Общаться с ней тоже очень приятно. Как и прежде, с удовольствием буду браться за любую работу, предложенную ей.
$23
10 баллов
15 лет назад
Отличное исполнение скрипта. Все на высшем уровне. Работаю не первый проект с Евгением и очень рекомендую как талантливого и надежного исполнителя. Он еще никогда не подводил. Все доводит до вусокого уровня.
Ответный отзыв
Марина - великолепный заказчик. Работаю не первый проект с ней и всегда получаю большое удовольствие от её профессионализма и умения изложить свои идеи. С оплатой тоже никогда никаких проблем не было. Было очень приятно с ней работать. Надеюсь и на дальнейшее сотрудничество.
$50
10 баллов
15 лет назад
Евгений справился с задачей отлично. Все пожелания внедрял мгновенно. Проактивно советует, что лучше. Относится к проекту с душой, старается усовершенствовать. Рекомендую как отличного фрилансера. Очень приятно работать. Если хотите посмотрите http://www.website-design-houston.net/
Ответный отзыв
По сути этот проект был логическим продолжением предыдущего нашего с Мариной проекта - дизайна сайта. Она составила очень подробное ТЗ, расписала каждую страницу до мелочей. Никаких дополнительных вопросов даже не возникло. Рекомендую Марину как очень ответственного заказчика, знающего, что ему нужно. Никаких дополнительных запросов с её стороны никогда не было. Было приятно поработать. Надеюсь на сотрудничество в будущем.
Веб-программирование
4 отзыва
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
2 отзыва
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 4 дней
нет рейтинга