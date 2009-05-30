Веб-дизайнер, веб-программист, верстальщик.

Занимаюсь веб программированием. Пишу на PHP+MySQL с небольшими вкраплениями JavaScript.

Есть достаточно большой опыт написания плагинов для CMS PHP-Fusion, а также создание шаблонов под эту систему.

Хорошо разбираюсь в чужом коде, занимаюсь модернизированием чьих-либо скриптов на PHP.

Занимаюсь HTML-версткой. Верстаю в таблицах, в DIV'ах и смешанно.

К каждому проекту подхожу индивидуально и работаю на полную отдачу.

По каким-либо вопросам обращаться в ICQ (два-три-шесть-551-два-четыре-девять) или скайп - Xanderb-2005