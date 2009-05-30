Приватный проект для Булычев Евгений - скрипт

Марина - великолепный заказчик. Работаю не первый проект с ней и всегда получаю большое удовольствие от её профессионализма и умения изложить свои идеи. С оплатой тоже никогда никаких проблем не было. Было очень приятно с ней работать. Надеюсь и на дальнейшее сотрудничество.