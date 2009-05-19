Адаптировать дизайн к магазину

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок189 просмотров

Есть установленный магазин на базе OpenCart.com

Есть порезанный в HTML/CSS дизайн.

Требуется совместить приятное с полезным (т.е. магазин с дизайном).

OpenCart движок не является критичным,

если можете - предложите свой (требования: достаточная распространенность, наличие форумов-документации и тд) OpenCart все же предпочтительнее.

Достаточно срочно (надо бы до конца недели).

Называйте, пожалуйста, ориентировочную сумму.

спасибо.

CSSHTMLOpencart
16 лет назад
sskyba
Сергей 
54 года
20 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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