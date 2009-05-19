Исправить скрипт на пхп

Нужно доработать скрипт.

Суть работы.

В систему добавляется полноразмерная картинка images/set_number_1/image.jpg

из ее нарезаются 2 тумбы tn_image.jpg и icon.jpg и остаются в каталоге set_number_1

также icon.jpg копируется в каталог images/preview с номером сета т.е. images/preview/set_number.jpg

При добавлении картинки указывается дата ее публикации, имя, описание

Затем система может показывать картинки уже опубликовыные и те которые опубликуются, за это отвечают 2 скрипта

last_update.php и next_update.php (скрипты в атачменте)

Скрипт last_update.php берет картинки из каталога images/preview/sen_number.jpg и работает корректно

Скрипт next_update.php берет картинки из каталога images/set_number_1/icon.jpg и не работает

Нужно переделать скрипт next_update.php по принципу скрипта last_update.php с той лишь разницей, что он должен

выводить картинки не опубликоа=ванные, а те которые будут публиковаться.