XT commerce - изменения в скрипте

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Завершен1 заявка110 просмотров

Доброе время суток господа!

Требуется человек хорошо разбирающийся в php, нужно изминить несколько мелочей в XT Commerce, например:

Колличесто товара должно отображатся для покупателя. В случае того если товар кончается нужно сделать так что товар для клиента больше не отображается до тех пор пока админ не пополнит его в админке.

Переадрисовать несколько линков

изменить видимость контента для определённых груп!

PHP
16 лет назад
Androgen
Markus Bauer 
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

vovan_f
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
48 отзывов
16 лет назад
$25
1 день
Я очень доволен исполнителем, сделал всё быстро и оперативно. Приятно удивило, что понимал меня с полу слова, не приходилось разжовывать что к чему! Человек очень хорошо знает свою работу!!! Еще раз спасибо!
Отличный заказчик. Понятая постановка задачи, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

vovan_f
41 год
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
48 отзывов
16 лет назад

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