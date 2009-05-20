XT commerce - изменения в скрипте

Доброе время суток господа!

Требуется человек хорошо разбирающийся в php, нужно изминить несколько мелочей в XT Commerce, например:

Колличесто товара должно отображатся для покупателя. В случае того если товар кончается нужно сделать так что товар для клиента больше не отображается до тех пор пока админ не пополнит его в админке.

Переадрисовать несколько линков

изменить видимость контента для определённых груп!