Нужно дописать модуль для Typo3. Краткая суть - пользователь проходит обучения, усваивая материал, который админситартор занес в админку. При этом есть ограничения, типа ожидание между усваением частями материала, за теорией идет практика и ...
XT commerce - изменения в скрипте
Доброе время суток господа!
Требуется человек хорошо разбирающийся в php, нужно изминить несколько мелочей в XT Commerce, например:
Колличесто товара должно отображатся для покупателя. В случае того если товар кончается нужно сделать так что товар для клиента больше не отображается до тех пор пока админ не пополнит его в админке.
Переадрисовать несколько линков
изменить видимость контента для определённых груп!
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