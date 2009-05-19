Итак, у нас есть необходимость в компоненте для Джумлы 1.5 Суть компонента: галерея. Требования к выводу данных - смотрите http://test.sovaclub.com/galery2009 Требования к вводу данных - ...
Ошибка php-скрипта в Opera 9.27
Есть php-скрипт (index.php), который используется в Joomla как модуль (через модуль mod_jumi).
В скрипте не работает вызов jQuery getJSON в Opera версии 9.27. В IE, FF и Opera 9.63 работает.
Необходимо устранить ошибку.
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