Здравствуйте, ТЗ в приложенном файле.Пожалуйста, указывайте сроки и цену.
Скрипт сбора и обработки данных
Требуется написания скрипта собирающего информацию из нескольких источников. После этого информация должна обрабатываться и заносится в базу. С последующим выводом ее на наш сайт.
Заявки фрилансеров
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