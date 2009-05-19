Скрипт сбора и обработки данных

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт17 заявок193 просмотра

Требуется написания скрипта собирающего информацию из нескольких источников. После этого информация должна обрабатываться и заносится в базу. С последующим выводом ее на наш сайт.

16 лет назад
eric
125 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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