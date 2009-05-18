Доработать фотоальбом

Icq 766-00000

Создан фотоальбом,но есть некоторые недоработки .Адрес проекта http://metalgearforum.ru/collection/ - админка создана .

здесь требуется,чтобы каждая фотография(в каждой теме может быть сколько угодно фотографий) имела свойства каталога .. то есть -- чтобы нажав на главную фотографию мы попадали в галлерею этой фотографии,и главная была бы на 1 месте...то есть... например,у фотографии внутри добавлено еще 6 .. нажав на фотографию ,мы попадаем в подкаталог с уже видимыми фотографиями.. это нужно добавить к админке сайта,действующей в скрипте фотоальбома

и несколько других простых заданий