Требуется разработать веб-приложение для поддержки работы товарной биржи. Приблизительная функциональность описана ниже. Также в приложениях есть текущя версия ТЗ для возможности оценки проекта. Некоторые требования, типа пользовательской документации, наполнения УКТВЭД скорее всего возьмем ...
Оптовые цены
Здравствуйте,
ТЗ в приложенном файле.Пожалуйста, указывайте сроки и цену.
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