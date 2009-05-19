Оптовые цены

Нужно создать с нуля или использовать любой скрипт комментариев для сайта. А также чуть чуть подправить меню. Сейчас сайт находится здесь: http://test.kroevedenie.ru/index.php Нужно сделать как здесь: http://narod.ru/disk/8844059000/peredel.rar.html