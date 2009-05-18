Большой проект на Symfony+AJAX

Добрый день.

Нам нужно разработать сайт по продаже лодок и запчастей к ним.

Всё ТЗ и сам сайт на английском, поэтому требуется уверенное знание языка.

Это большой портал на симфони. Его уже начали делать, работает 1 наш программист, так что надо будет разбираться в чужом коде.

Проект разбит на 3 фазы, за исполнение каждой фазы будет оплата по $500 каждому программисту.

Сроки - примерно месяц.

Студии и менеджеров прошу не беспокоить, т.к. сам менеджер :)