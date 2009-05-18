Вот тут есть вопрос ответ http://www.dry-dry.ru/otzivi.html Надо такой же сделать здесь, а то он здесь какой то не такой. http://dry-dry.kz/dry-dry-kz-otziv.php Надо сделать в таком же виде как выше. ПРинцип работы: ...
Большой проект на Symfony+AJAX
Добрый день.
Нам нужно разработать сайт по продаже лодок и запчастей к ним.
Всё ТЗ и сам сайт на английском, поэтому требуется уверенное знание языка.
Это большой портал на симфони. Его уже начали делать, работает 1 наш программист, так что надо будет разбираться в чужом коде.
Проект разбит на 3 фазы, за исполнение каждой фазы будет оплата по $500 каждому программисту.
Сроки - примерно месяц.
Студии и менеджеров прошу не беспокоить, т.к. сам менеджер :)
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