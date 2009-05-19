Восстановить пароль к CMS

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен20 заявок369 просмотров

Нужно восстановить пароль к админке на ModX..

Пароль забыл.. Захожу посмотреть его в БД, беру от туда логин и пароль, ввожу их на странице входа в админку - пишет что некорректные.. Как такое может быть? Кто может помочь?

MODX
16 лет назад
DenisD
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

MMM_Corp
Николай 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
16 лет назад
$3
1 день
Спасибо за помощь, все быстро
Все нормально.

Заявки фрилансеров

MMM_Corp
Николай 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
16 лет назад

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