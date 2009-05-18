Требуется создать динамический флеш сайт (c CMS)

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Закрыт14 заявок244 просмотра

Требуется создать динамический флеш сайт (c CMS)

ТЗ выложено тут

http://industar.com.ua/LOFT.doc

предлагайте сроки и цену

16 лет назад
MiddleSkyer
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров