Анимированный логотип

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок234 просмотра

Требуется: сделать анимацию логотипа.

Сроки: до 17-00 (москва)

Оплата: по факту передачи исходников.

Ссылки на портфолио и вопросы: 119401

16 лет назад
virtvol
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
13 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

grizbil
Алена 
50 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
26 отзывов
16 лет назад
$80
1 день

Заявки фрилансеров

grizbil
Алена 
50 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
26 отзывов
16 лет назад

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