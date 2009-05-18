Простая Flash карта

Нужна небольшая карта на Flash.

Суть: есть динамически создаваемая сетка квадратов. Сетка выходит далеко за область видимости размера мувика. Т.е. должны быть стрелочки для её прокрутки. При нажатии на стрелку сетка перемещается тем самым передавая данные на внешний сервер и в ответ получая XML или в другом удобном формате данные по каждому из видимому квадрату. Вы подставляете рисунки назначеные квадрату в соответствующий квадрат.

Квадраты кликабельные - в виде батона создаются, при нажатии на который пользователь может занять этот квадрат для себя. Более подробно в ПМ.

Ищется реальная не завышеная цена, т.к. построение такого рода сетки - не есть долгий и трудоёмкий процесс.

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