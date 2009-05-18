Простая Flash карта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт16 заявок307 просмотров

Нужна небольшая карта на Flash.

Суть: есть динамически создаваемая сетка квадратов. Сетка выходит далеко за область видимости размера мувика. Т.е. должны быть стрелочки для её прокрутки. При нажатии на стрелку сетка перемещается тем самым передавая данные на внешний сервер и в ответ получая XML или в другом удобном формате данные по каждому из видимому квадрату. Вы подставляете рисунки назначеные квадрату в соответствующий квадрат.

Квадраты кликабельные - в виде батона создаются, при нажатии на который пользователь может занять этот квадрат для себя. Более подробно в ПМ.

Ищется реальная не завышеная цена, т.к. построение такого рода сетки - не есть долгий и трудоёмкий процесс.

Оплата за работу через Безопасную сделку.

16 лет назад
igpanas
Igor 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров