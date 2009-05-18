Доработать сайт на joomle

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Закрыт6 заявок205 просмотров

Довести до "УМА" сайт 1001home.ca

Т.е. на главную вывести моды по поиску недвижки ( стоит и работает), моргич калькулятор ( стоит но не работает). Сам шаблон растянуть до 100%

Примерно, как на сайте http://dom.canada2day.com

ваша цена и сроки в личку

16 лет назад
p_alex
34 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров