Нужен опытный javascript-мастер, который заставит скрипт из аттача отработать в paxscript IDE (ECMA-парсер). Задача стоит не просто скомпилировать скрипт, а подделать нужные для запуска параметры и получить в консоли конечное значение элемента с ...
Api Google Maps во флеш сайте.
Требуется создать fla файл с флеш картой гугл (http://code.google.com/intl/ru/apis/maps/documentation/index.html) , которая бы встроилась в готовый сайт.
цена договорная.
пишите на email.
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