Api Google Maps во флеш сайте.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка195 просмотров

Требуется создать fla файл с флеш картой гугл (http://code.google.com/intl/ru/apis/maps/documentation/index.html) , которая бы встроилась в готовый сайт.

цена договорная.

пишите на email.

16 лет назад
Zuhabber
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров