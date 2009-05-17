Имеется торрент трекер на движке TBDev. Необходимо в него интегрировать бэкэнд XBTT (написанный на C++) Необходимо XBTT подогнать к существующей базе (TBDev). Также нужно произвести несколько изменений в исходном коде XBTT - золотые торренты, ...
Нужно модернизировать скрипт доски объявлений!
Нужно модернизировать скрипт Барахолки.
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