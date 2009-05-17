Нужно модернизировать скрипт доски объявлений!

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Закрыт7 заявок228 просмотров

Нужно модернизировать скрипт Барахолки.

Барахолка: http://www.vsebarahlo.ru/ - Нужно сделать ВЫДЕЛЕНИЕ VIP ОБЪЯВЛЕНИЙ ЗА СМС + СДЕЛАТЬ УСЛУГУ "СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ" ТОЖЕ ЗА СМС.

Сделать так как на сайте http://www.mydoska.com/

Пишите цену за которую готовы взяться.

16 лет назад
olegan1986
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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