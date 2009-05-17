Имеется торрент трекер на движке TBDev. Необходимо в него интегрировать бэкэнд XBTT (написанный на C++) Необходимо XBTT подогнать к существующей базе (TBDev). Также нужно произвести несколько изменений в исходном коде XBTT - золотые торренты, ...
1С-Битрикс
Добрый день.
1. Выбираю CMS для сайта тематического. Дошел до Битрикса, вариант Бизнес.
Все подходит, но мне необходимо чтобы зарегистрированные пользователи могли добавлять/править/удалять свои товары в справочнике товаров.
То есть загрузка товаров не из 1С:Торговля и Склад, и не в режиме админа, а как на торговой площадке, я в режиме администратора задал структуру справочника, а зарегистрированные пользователи зашли и загрузили, либо изменили ТОЛЬКО свои товары.
Предложения и вопросы только на веблансе.
2. Нужен дизайн, баннеры для порталов о собаках, кошках, других животных Красноярска и Новосибирска http://www.24dogs.ru http://www.54dogs.ru
3. Нужен дизайн, баннеры для интернет магазина зоотоваров и кормов http://www.zoologica.ru
4. Нужен дизайн, баннеры для сайта системы gps мониторинг, спутниковое слежение, спутниковый мониторинг, gps слежение, спутниковые системы слежения http://www.angel4.biz
ООО "АкСистем",
Заявки фрилансеров
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