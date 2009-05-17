1С-Битрикс

Добрый день.

1. Выбираю CMS для сайта тематического. Дошел до Битрикса, вариант Бизнес.

Все подходит, но мне необходимо чтобы зарегистрированные пользователи могли добавлять/править/удалять свои товары в справочнике товаров.

То есть загрузка товаров не из 1С:Торговля и Склад, и не в режиме админа, а как на торговой площадке, я в режиме администратора задал структуру справочника, а зарегистрированные пользователи зашли и загрузили, либо изменили ТОЛЬКО свои товары.

Предложения и вопросы только на веблансе.

2. Нужен дизайн, баннеры для порталов о собаках, кошках, других животных Красноярска и Новосибирска http://www.24dogs.ru http://www.54dogs.ru

3. Нужен дизайн, баннеры для интернет магазина зоотоваров и кормов http://www.zoologica.ru

4. Нужен дизайн, баннеры для сайта системы gps мониторинг, спутниковое слежение, спутниковый мониторинг, gps слежение, спутниковые системы слежения http://www.angel4.biz

ООО "АкСистем",

www.axyst.ru.