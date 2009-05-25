Граббер должен скачать просто организованную инфу о бизнес-центрах и сохранить в текстовый файл. Источник данных - в привате.
Проект для alexeibs
1. Расширение функционала
1.1. тег [statement_X] - для вставки случайных предложений
X - число предложений
1.2. опция вставки изображений
1.2.1. предобработка изображений, в соответствии с настройками профиля
1.2.1.1. сохранение пропорций
1.2.1.2. мин./макс. ширина и высота изображения
1.2.1.3. маленькие изображения не обрабатываются - для них указываются нужные width и height внутри тега img
1.2.2. вставка HTML-тега img в произвольные места текстового блока [text]
1.2.3. лимиты: максимальное и минимальное число изображений
1.2.4. указание в профиле маски для параметров title и alt. макса представляет собой текст с поддержкой тегов [keyword], [keyN], [words_X] и [statement_X]
1.2.5. указание в профиле путей к изображениям:
1.2.5.1. на рабочей машине
1.2.5.2. на web-сервере
1.3. опция установки лимита на количество файлов в папке result.
при превышении лимита в result создаются вложенные папки для сохранения файлов
1.4. добавление поддержки кодировки utf-8
1.5. протоколиование работы скриптов (лог-файлы)
2. Разработка GUI-оболочки
2.1. Работа с профилями (создание, редактирование, удаление).
Под профилем понимается файл конфигурации
2.2. Редактирование профиля с помощью таблицы. Таблица состоит из 2 столбцов - название параметра и значение
Название параметра берется из комментариев в файле конфигурации
2.3. Работа с файлами заданий (фактически, это обычные bat-файлы)
2.3.1. Создание и удаление задания
2.3.2. Редактирование
2.3.2.1. Непосредственное редактирование текста bat-Файла
2.3.2.2. Тулбар для вставки часто употребляющихся конструкций
2.3.2.2.1 конструкции вызова скриптов
2.3.2.2.2 команды MS-DOS
2.4. Консоль для вывода сообщений от скриптов
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $5
Написать мод рейтинга пользователей сервиса дневников Тз во вкладкеЗакрыт16 лет назад
На сайт установить партнёрскую программу как на этом сайте: loadmovie.ru Ваши предложения, сроки, стоимость.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Icq 766-00000 Создан фотоальбом,но есть некоторые недоработки .Адрес проекта http://metalgearforum.ru/collection/ - админка создана . здесь требуется,чтобы каждая фотография имела свойства каталога .. то есть -- ...Закрыт16 лет назад
- $250
Нужен скрипт для создания неограниченно числа поддоменов, на каждом поддомене на основе определенного шаблона должен создаваться сайт с контентом заточенным под нужные кейворды (фразы). Контент должен генерироваться автоматически или собираться с vjb[ сайтов по выбору ...Закрыт16 лет назад
Нужен 100% рабочий и настроенный скрипт без копирайтов. Скрипт Под wap портал такой как на http://wap.wab.ruВеб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется написать парсер для http://blogs.yandex.ru/top/ - т.к. возможн баны, то требуется работа через прокси (грамотная работа через прокси, чтобы определял работоспособность прокси и успешность результата). Прокси подаются либо в виде адреса урл, либо текстовым файлом. ...Завершен16 лет назад
- $50
Интересны готовые наработки в области доменов, а именно работа со списками освободившихся. Серверные скрипты. Описание + цена. Предложения закрытые, так что без стеснений. Только в топик, в личку ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $30
Нужно интегрировать уже разработанный дизайн (есть PSD в слоях) в CMS. Жду ваших предложений. В том числе и по стоимости. Если посмотрите архив со скринами, то увидете, что сайт из разряда простейших. Приоритет отдам томукто ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5
Есть отдельная папка на сайте под Апачем: www.site.com/articles/ Что надо положить в www.site.com/articles/.htaccess, чтобы был редирект такого типа: www.site.com/articles/my-test-article/ --> www.site.com/articles/_page.php?url=my-test-article www.site.com/articles/my-test-article --> www.site.com/articles/_page.php?url=my-test-article www.site.com/articles/ --> www.site.com/articles/_page.php?url= ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад