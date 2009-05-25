Проект для alexeibs

Продолжил сотрудничество с Алексеем. так как был очень доволен его работой. Многие его предложения воплотились в жизнь в доработке. Теперь использование скрипта стало еще удобнее, а результат - быстрее. Весь код прокомментирован. Интерфейс на 2х языках, также был сделан интуитивно понятным без моих рекомендаций. Продолжаю сотрудничество. Очень компетентный. ответственный и приятный человек.