Проект для alexeibs

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка168 просмотров

1. Расширение функционала

1.1. тег [statement_X] - для вставки случайных предложений

X - число предложений

1.2. опция вставки изображений

1.2.1. предобработка изображений, в соответствии с настройками профиля

1.2.1.1. сохранение пропорций

1.2.1.2. мин./макс. ширина и высота изображения

1.2.1.3. маленькие изображения не обрабатываются - для них указываются нужные width и height внутри тега img

1.2.2. вставка HTML-тега img в произвольные места текстового блока [text]

1.2.3. лимиты: максимальное и минимальное число изображений

1.2.4. указание в профиле маски для параметров title и alt. макса представляет собой текст с поддержкой тегов [keyword], [keyN], [words_X] и [statement_X]

1.2.5. указание в профиле путей к изображениям:

1.2.5.1. на рабочей машине

1.2.5.2. на web-сервере

1.3. опция установки лимита на количество файлов в папке result.

при превышении лимита в result создаются вложенные папки для сохранения файлов

1.4. добавление поддержки кодировки utf-8

1.5. протоколиование работы скриптов (лог-файлы)

2. Разработка GUI-оболочки

2.1. Работа с профилями (создание, редактирование, удаление).

Под профилем понимается файл конфигурации

2.2. Редактирование профиля с помощью таблицы. Таблица состоит из 2 столбцов - название параметра и значение

Название параметра берется из комментариев в файле конфигурации

2.3. Работа с файлами заданий (фактически, это обычные bat-файлы)

2.3.1. Создание и удаление задания

2.3.2. Редактирование

2.3.2.1. Непосредственное редактирование текста bat-Файла

2.3.2.2. Тулбар для вставки часто употребляющихся конструкций

2.3.2.2.1 конструкции вызова скриптов

2.3.2.2.2 команды MS-DOS

2.4. Консоль для вывода сообщений от скриптов

HTML
16 лет назад
PoMkaNik
Роман 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alexeibs
Алексей 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$50
3 дня
Продолжил сотрудничество с Алексеем. так как был очень доволен его работой. Многие его предложения воплотились в жизнь в доработке. Теперь использование скрипта стало еще удобнее, а результат - быстрее. Весь код прокомментирован. Интерфейс на 2х языках, также был сделан интуитивно понятным без моих рекомендаций. Продолжаю сотрудничество. Очень компетентный. ответственный и приятный человек.
Работа по данному проекту заключалась в улучшении ранее разработанного мною для Романа скрипта. Как и в первый раз от сотрудничества остались только хорошие впечатления.

Заявки фрилансеров

alexeibs
Алексей 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад

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