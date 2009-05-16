Интегрировать дизайн в CMS

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок281 просмотр

Нужно интегрировать уже разработанный дизайн (есть PSD в слоях) в CMS. Жду ваших предложений. В том числе и по стоимости. Если посмотрите архив со скринами, то увидете, что сайт из разряда простейших. Приоритет отдам томукто сможет все сдать в понедельник.

По предоплате согласен работать с Москвичами. Хотя сайт простой, делается быстро, смысла встречаться думаю нет, перечислю деньги как будет готова работа.

16 лет назад
DenisD
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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