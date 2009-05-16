Сопоставить базы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок184 просмотра

Есть 2 разные по структуре базы.

Необходимо сделать сопоставление баз - перегнать информацию из одной базы в другую с учетом взаимосвязей страниц "детей-родителей".

Оплата по вебмани, задание срочное.

16 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Messorosh
Мессорош 
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

Messorosh
Мессорош 
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
16 лет назад