Подправить скрипт

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок210 просмотров

Необходимо немного подправить скрипт и немного оформить (натянуть любой симпатичный дизайн)

писать по асе 105336381

16 лет назад
JohnSM
Иван 
44 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

waal
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$1
1 день
Работу выполнил быстро и в кратчайший срок, судя по вопросам НАСТОЯЩИЙ профессионал, РЕКОМЕНДУЮ работать с ним!!!
Заказчик знает чего хочет , за свои деньги. Вменяемый человек. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

waal
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад