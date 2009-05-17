Простейшая работа для php програмиста.

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Завершен8 заявок262 просмотра

Нужен человек, который, не пропадая, что мне приходится за ним бегать, сядет и в онлайне за час перенесёт скрипт с одного сайта на другой (к обоим дам полный доступ).

А также этот человек посмотрит выходной файл из 1с, и скажет сколько он захочет за парсер из этого файла в бд mysql.

В предложении прошу указывать контактную ICQ и цену за перенос php скрипта.

P.S. К сожалению, в интересах клиента, подробности смогу сказать только в приватном общениии. Но работа не сложная.

MySQLPHP
16 лет назад
desprog
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

UAS
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$7
1 день
Сделал быстро и как нужно. Возникшие в процессе трудности не испугали. Очень доволен исполнителем. Recommend!
Работа была простой, но возникли некоторые непредвиденные ситуации, но с которыми удалось справиться. Можно работать с этим человеком

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UAS
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад