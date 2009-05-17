Простейшая работа для php програмиста.

Нужен человек, который, не пропадая, что мне приходится за ним бегать, сядет и в онлайне за час перенесёт скрипт с одного сайта на другой (к обоим дам полный доступ).

А также этот человек посмотрит выходной файл из 1с, и скажет сколько он захочет за парсер из этого файла в бд mysql.

В предложении прошу указывать контактную ICQ и цену за перенос php скрипта.

P.S. К сожалению, в интересах клиента, подробности смогу сказать только в приватном общениии. Но работа не сложная.