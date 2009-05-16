Исправить глюк шаблона на WP

$10
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Завершен1 заявка162 просмотра

Нужно исправить глюк шаблона comfy, где при переходе на категорию отображается только 10 записей и нет ссылки на предыдущие статьи (типа ссылка "Раньше"), так же пропадает футер и правый сайдбар.

Проблема тут: http://www.muzblog.org/?cat=3

Шаблон скачан тут: http://www.wpbot.ru/?p=795

Официальное ДЕМО шаблона тут: http://deluxethemes.com/comfy/

Стучите в 221-353

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WordPress
16 лет назад
inf4mi
40 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Sephiroth
Эрик 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
22 отзыва
16 лет назад
$10
1 день
Качество и оперативно решил проблему.
Четкое задание и предоставление необходимых данных + быстрая оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Sephiroth
Эрик 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
22 отзыва
16 лет назад