Есть готовый дизайн в файле.Требуется верстка и разработка админпанели со всеми функциями указанными в графическом макете. (Макет в приложении,там 1 язык но надо на 3) за деталями стучаться в скайп.или писать в личку.цена,сроки. ...
Доделать сайт html
Есть верстка - 3 страницы.
Нужно доделать сайт состоящий из 7 страниц.
Пишите срок и цену
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