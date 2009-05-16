Есть интернет-магазин на скрипте ShopScrip Premium http://otrade.kiev.ua Необходимо разработать или модернизировать имеющийся скрипт с помощью которого можно: 1) добавить прайс в базу магазина из файла «price.xls» 2) из файла с ...
Прикруитить шаблон
Требуется прикрутить (натянуть) уже имеющийся шаблон на OsCommerce STS Edition v0.99.
Тема актуальна!!!
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