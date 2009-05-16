Написать систему бронирования туров.

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Необходимо создать систему бронирования туров, билетов на основании баз основных туристических операторов. Туры должны выбираться из базы нижеуказанных операторов.

1. http://www.teztour.com/

2. http://www.turtess.com.ua/

3. http://www.anextour.com.ua/

4. http://pegast.com.ua/

5. http://www.coral.ru/

6. http://www.karyatour.com.ua/

Затем, после бронирования (заполнения формы), форма заказа должна приходить напрямую ТурОператору с указанием контрагента – посредника, с помощью которого был осуществлен заказ.

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16 лет назад
suprom
Роман 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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