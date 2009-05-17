Автоматические выплаты с кодом протекции Webmoney

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка205 просмотров

Нужно сделать скрипт автоматических выплат с кодом протекции для Webmoney.

Допустим, клиент нажимает на кнопку "Снять деньги", и деньги автоматически выплачиваются ему на WMZ, только с кодом протекции, а код протекции в тоже время отправляется ему на почту.

16 лет назад
bebeka
32 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

ismd
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$20
2 дня
Все было очень быстро сделано, то, что я хотел получить то, и вышло в окончательном результате. Не нужно было долго все объяснять, все сразу понял и приступил к разработке. Спасибо, за сотрудничество, если что-то обращусь еще!
Адекватный заказчик, чётко знает, что ему надо, не надоедает, приятно общаться. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

ismd
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад