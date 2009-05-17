Сделать счётчик нажатий. Это может быть как плагин так и просто модификация, главное чтобы не трогать исходный код движка. Плагин предназначается для галерее сайтов, аналог можно посмотреть здесь: http://cssremix.com ...
Автоматические выплаты с кодом протекции Webmoney
Нужно сделать скрипт автоматических выплат с кодом протекции для Webmoney.
Допустим, клиент нажимает на кнопку "Снять деньги", и деньги автоматически выплачиваются ему на WMZ, только с кодом протекции, а код протекции в тоже время отправляется ему на почту.
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