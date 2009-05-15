В приложении шапка, необходимо во флеше подвигать домики. Сделать их появляющимеся и разьезжающимеся по своим местам. В аську и скайп не обращаться.
Php scrip traffic manager
Треб. написать скрипт на пхп
должен регулировать поток трафика в час или в сутки
скажем
10 клиентов шлют траффик по 20к в сутки
а надо чтобы
доходило до меня от клиент1 3к в сутки
от клиент2 4к и так далее
но это всё плавно распределялось а не дискретно
idea kak raz v tom chto nichego ne budet stabillno i vsjo haotichno
a na vyhode dolzno bytt plavnoe skazhem 2k v sutki
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $30
Мне необходимо маленький скрипт WAP сайта по недвижемости. Я прекрепил 3 скрепта: multi_answer - Скрипт для указания различных ответов.Позволяет задать различные ответы в зависимости от текста СМС-сообщения. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно для галочки в инсте http://icqchecker.com/html/index.html 1. Сделать поиск по сайту с использованием JAVA скрипт 2. На страничке "фото" сделать ПРОСТЕЙШУЮ галерею с загрузкой фоток (например по ...Закрыт16 лет назад
http://pro-photo.kz/ вот сайт он на вордпрессе надо, чтобы при открытии играла музыка как на флеш сайте и чтобы была кнопочка выключения звукаВеб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Необходимо установить и довести до ума скрипт "PkStreaming" исходник http://rapidshare.com/files/233315565/htdocs.rar Пишите сроки и стоимость работ. Вы бы сначала попробовали поставить, суть проблемы станет ясной. На текущий момент скрипт в ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Добрый день! Требуется PHP веб-программист для применения нового дизайна и небольшие функциональные изменения и дополнения на oscommerce проект. Полное описание в приложенном документе. В биде, пожалуйста, укажите сроки и ...Завершен16 лет назад
- $30
Сделать админку для сайта завода по производству бумажных мешков.Завершен16 лет назад
- $100
Требуется сграбить товары с одного интернет-магазина в другой (названия товаров,краткие и подробные описания,технические характеристики,картинки и цены). Оплата после выполнения работы.Закрыт16 лет назад
- $50
Задание таково: на http://webtelek.com/tv есть телеканал ОРТ (ПЕРВЫЙ КАНАЛ). При переходе на его просмотр (не виндовс медиа, а ссылка ниже) выходит страница с флеш плеером. Есть код флеш плеера, который взят от туда, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $250
Необходимо сделать приятный сайт компании, дизайн есть. CMS на выбор, надёжная и удобная. Функционал: управление составом меню, новости, FAQ, поиск по сайту. Требования к исполнителю: ответственность, способность выполнять работу до полного завершения, ...Завершен16 лет назад