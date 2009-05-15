Php scrip traffic manager

Треб. написать скрипт на пхп

должен регулировать поток трафика в час или в сутки

скажем

10 клиентов шлют траффик по 20к в сутки

а надо чтобы

доходило до меня от клиент1 3к в сутки

от клиент2 4к и так далее

но это всё плавно распределялось а не дискретно

idea kak raz v tom chto nichego ne budet stabillno i vsjo haotichno

a na vyhode dolzno bytt plavnoe skazhem 2k v sutki