Нужно для галочки в инсте http://icqchecker.com/html/index.html 1. Сделать поиск по сайту с использованием JAVA скрипт 2. На страничке "фото" сделать ПРОСТЕЙШУЮ галерею с загрузкой фоток (например по ...
Нужен скрипт SMS рассылки.
Мне необходимо маленький скрипт WAP сайта по недвижемости.
Я прекрепил 3 скрепта:
multi_answer - Скрипт для указания различных ответов.Позволяет задать различные ответы в зависимости от текста СМС-сообщения.
wap_obj - Мини wap сайт по размещению обявлений.
wapsms - Скрипт отправляет SMS с wap сайта.
Задача:
Необходимо обядинить все эти 3 скрепта в один.
1. Мне надо чтобы человек регистрируется на сайте, заполняя поля: фио, паспорт, подписка, ник, пороль. По заверщению регистрации он получает персональный КОД.
2. Человек отправел SMS с текстом объявления. Пример: префикс+текст+код
3. Обявления попало в базу MySQL. Но вместо "кода" записалась "подписка"
4. Через wap сайт текст просматревался. И разбит по разделом (Сдам, Снему, Продам, Куплю)
5. Тагже чтобы все кто зарегестрироваля на сайте это обявления получили по SMS.
Подробней:
Сайт www.smsmoney.tv предоставел мне скрипт multi_answer, поэтому надо работать с ним. Чтобы текст поподал в нужные разделы надо задействовать разные префиксы, для каждого раздела.
Дизайн:
1. Поле поиск объявлений и результат должно легко встовлятся на любой сайт, а тагже выводится на wap сайте.
Это более подробная опесания, по вопросам пишите в личку.
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