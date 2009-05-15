Нужен скрипт SMS рассылки.

Мне необходимо маленький скрипт WAP сайта по недвижемости.

Я прекрепил 3 скрепта:

multi_answer - Скрипт для указания различных ответов.Позволяет задать различные ответы в зависимости от текста СМС-сообщения.

wap_obj - Мини wap сайт по размещению обявлений.

wapsms - Скрипт отправляет SMS с wap сайта.

Задача:

Необходимо обядинить все эти 3 скрепта в один.

1. Мне надо чтобы человек регистрируется на сайте, заполняя поля: фио, паспорт, подписка, ник, пороль. По заверщению регистрации он получает персональный КОД.

2. Человек отправел SMS с текстом объявления. Пример: префикс+текст+код

3. Обявления попало в базу MySQL. Но вместо "кода" записалась "подписка"

4. Через wap сайт текст просматревался. И разбит по разделом (Сдам, Снему, Продам, Куплю)

5. Тагже чтобы все кто зарегестрироваля на сайте это обявления получили по SMS.

Подробней:

Сайт www.smsmoney.tv предоставел мне скрипт multi_answer, поэтому надо работать с ним. Чтобы текст поподал в нужные разделы надо задействовать разные префиксы, для каждого раздела.

Дизайн:

1. Поле поиск объявлений и результат должно легко встовлятся на любой сайт, а тагже выводится на wap сайте.

Это более подробная опесания, по вопросам пишите в личку.