Приватный проект для AlikZP

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка142 просмотра

Сделать админку для сайта завода по производству бумажных мешков.

16 лет назад
timss
36 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

AlikZP
42 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
13 отзывов
16 лет назад
$30
1 день
Всё сделано бысто и в срок. Спасибо!
Все как всегда. Четко, понятно, быстро, без проблем. При необходимости буду работать еще.

Заявки фрилансеров

AlikZP
42 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
13 отзывов
16 лет назад