Сделать видео-плеер в нашем стиле!Срочно!

Вкратце: есть онлайн сервис (Онлайн гонки), там можно увеличивать рейтинг проигрывая одним персоонажем другому, можно ли как нибуть упростить этот процесс? Например скрипт написать чтобы само, ставило ставку, выбирала с кем ехать, подтверждало и ехало? ...