Нужно доработать скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки219 просмотров

Есть сайт авторынок www.avto-doski.ru нужно этот скрипт доработать до скрипта такого уровня www.doska.biznes63.ru - тоесть сделать подписку на новости по каждой рубрики + выделение vip объявлений по смс.

16 лет назад
olegan1986
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров