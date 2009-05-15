Domain Forum для Drupal

Нужен модуль для cms drupal 6.*

Модуль должен использовать API модуля Domain Access http://drupal.org/project/domain

Domain Access обладает очень хорошим API

Domain Access позволяет устанавливать права доступа к материалам в зависимости от домена. Но форумы помимо материалов (node) имеют контейнеры, зависящие от таксономии (taxonomy terms). Которые не подвластны на данный момент модулю Domain Access. Соответственно видимость материалов на конкретных сайтах (доменах) контролируется, в том числе материалов в форумах, а сами форумы и их контейнеры нет. Отсюда невозможность создать форум/контейнер на конкретном домене/доменах. Нужно научить форумы и контейнеры правилам domain Access

Некоторые обсуждения этого модуля в помощь http://drupal.org/node/214181

Модуль будет опубликован на drupal.org для общего пользования и теста сообществом.

Задача:

1. Форумы и контейнеры должны подчиняться правилам Domain Access. А все подфорумы, и подконтейнеры (то есть всё что внутри контейнера или форума) должны наследовать эти правила доступа, пока не будут изменены вручную. Например при создание нового форума или изменения его параметров.

Примеры работоспособности форумов:

А) Если у контейнера "Обо всём" стоят права доступа ко всем доменам. То и виден этот контейнер на всех доменах, и всё что в нём создано (форумы или материалы) тоже видны на всех доменах. Если в контейнере "Курилка" есть форум "Только об субдомене1" принадлежащий только subdomain1.example.com то форум должен быть виден только на сайте subdomain1.example.com и всё что внутри него будет принадлежать только сайту subdomain1.example.com если небудут изменены права в каком либо конкретном случае.

Б) Контейнер1 с правами просмотра(этого контейнера) на всех доменах. Форум1 вложен в Контейнер1 и наследует права(виден на всех доменах) этого контейнера. Материалы в форуме1 наследуют права(видны на всех доменах) форума1.

Форум2 вложен в Контейнер1, при создание устанавливаются права просмотра только с конкретных сайтов abc.example.com и yxz.example.com Материалы в форуме2 наследуют права просмотра форума2.

Контейнер2 с правами просмотра на abc.example.com Форум3 вложен в Контейнер2 и наследует права(виден на abc.example.com) контейнера2. Материалы в форуме3 наследуют права просмотра форума3.

2. Интерфейс управления модулем должен быть идентичным и включать идентичные права, как и на материалы. Плюс наследственность этих прав на вложенные форумы/контейнеры/материалы с возможностью изменения их.

3. По сути это дополнение к модулю Domain Access и подразумевает все возможности этого модуля по отношению к форумам и контейнерам. Поэтому не буду повторять readme этого модуля подробно. И надеюсь на понимание, что Разрешение прав доступа и остальные функции Domain Access должны работать и у этого модуля, или иметь идентичные.

4. Программный код должен быть написать с учётом правил и традиций сообщества drupal. Для возможности дальнейшей правки или создания дополнения сообществом.

5. В случае не заинтересованности дальнейшей поддержки модуля, Работоспособность модуля будет проверена сообществом или создателем модуля Domain Access