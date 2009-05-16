Приватный проект для prophetz

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки147 просмотров

Работа с сайтам на ДЛЕ

16 лет назад
denlic
Денис 
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

prophetz
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$50
1 день
Второй раз работаю с Александром и опять доволен. Все сделано на наивысшем уровне. Будем работать и дальше!!!
Адекватный заказчик, оплата вовремя

Заявки фрилансеров

prophetz
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад