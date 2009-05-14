Перенос с UcoZ

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки212 просмотров

Доброго времени суток всем!

Недавно появилась надобность сьезжать с Укоза.

Необходимо перенести форум с Укоза на ipb (Invision Power Board).

В перенос не входит настройка дизайна – только перенос сообщений, опросов, тем и пользователей.

Бюджет 40$.

Желательные сроки выполнения работы – до 20-21 чисел мая, то есть неделя.

Вроде бы всё сказал. Ах да...адрес форума (_crusaderpc.ru/forum)

Писать либо сюда, либо в icq 388028

Оплата : сначало перенос -> потом деньги

Спасибо.

16 лет назад
VELES92
Филипп 
34 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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