Перенос с UcoZ

Доброго времени суток всем!

Недавно появилась надобность сьезжать с Укоза.

Необходимо перенести форум с Укоза на ipb (Invision Power Board).

В перенос не входит настройка дизайна – только перенос сообщений, опросов, тем и пользователей.

Бюджет 40$.

Желательные сроки выполнения работы – до 20-21 чисел мая, то есть неделя.

Вроде бы всё сказал. Ах да...адрес форума (_crusaderpc.ru/forum)

Писать либо сюда, либо в icq 388028

Оплата : сначало перенос -> потом деньги

Спасибо.