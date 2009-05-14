RSS-грабилка для Хабра

Приветствую.

Необходим скрипт который сможет формировать на основе ленты Хабра по конкретной теме - RSS с полным постом, а не превью.

Где-то видели уже этот скрипт, не принципиально надо готовое решение или написать, своих программеров не хотим.

Переписка строго через личку или заявки на тендер.