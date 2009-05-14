Чат для ОнЛайн поддержки с возможностью контроля качества обслуживания операторов поддержки Цель: Созднать чат для того чтобы пользователи сайта имели возможность задать вопросы службе поддержки OnLine. ...
RSS-грабилка для Хабра
Приветствую.
Необходим скрипт который сможет формировать на основе ленты Хабра по конкретной теме - RSS с полным постом, а не превью.
Где-то видели уже этот скрипт, не принципиально надо готовое решение или написать, своих программеров не хотим.
Переписка строго через личку или заявки на тендер.
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