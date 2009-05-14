RSS-грабилка для Хабра

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок173 просмотра

Приветствую.

Необходим скрипт который сможет формировать на основе ленты Хабра по конкретной теме - RSS с полным постом, а не превью.

Где-то видели уже этот скрипт, не принципиально надо готовое решение или написать, своих программеров не хотим.

Переписка строго через личку или заявки на тендер.

16 лет назад
WebgidStudio
Артем 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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