Создание сайта на UMI CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок166 просмотров

Здравствуйте

Необходим специалист по UMI CMS.

Создание корпоративного сайта.

Используются блоки "обратная связь", "новости" и "баннеры". Также необходимо организовать поиск по сайту.

Рассматриваются только с портфолио (опыт разработки на Umi обязателен).

Обязательно указывайте название проекта (ссылку на него), ссылка на портфолио и вилка стоимости работ.

Если не будет указана вышеизложенная информация, сообщения будут игнорироваться!

icq: 752088

16 лет назад
alego
Иван 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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