Ситуация: shopScript (старая версия, на сколько старая не знаю.) Выгружается файл из 1С (разделители табы), файл предоставят любой, какой необходимо Файл импортируется средствами shopScript (стандартный импорт). Импортом затрагиваются 2 таблицы: ...
Flash игра
Создать игру с функциями api, для размещения ее вконтакте! рассмотрю все предложения!
Заявки фрилансеров
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