Скрипт перезаливки фотографий на хостинг

Добрый день. Нужен php-скрипт, который бы мог проанализировать мою базу mysql для движка DLE и все ссылки на картинки, которые находятся не на моём хостинге, а также (что бы была возможность задавать исключения) заливал бы ко мне на хостинг и соответственно менял ссылки в самой базе.