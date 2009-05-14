Скрипт перезаливки фотографий на хостинг

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок204 просмотра

Добрый день. Нужен php-скрипт, который бы мог проанализировать мою базу mysql для движка DLE и все ссылки на картинки, которые находятся не на моём хостинге, а также (что бы была возможность задавать исключения) заливал бы ко мне на хостинг и соответственно менял ссылки в самой базе.

DLEMySQLPHP
16 лет назад
tadasi
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sptwork
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16 лет назад
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azsoft
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$20
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Заявки фрилансеров

sptwork
39 лет
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Был
9 лет назад
16 лет назад
azsoft
46 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад