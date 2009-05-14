Значит есть дизайн (PSD файл), пока главной страницы. Если нужны будут еще дополнительные части дизайна-будут оперативно подрисовываться. Задача такова: 1.- Натянуть этот дизайн на какую либо CMS. 2.- Отредактировать чтобы все функционировало. ...
Скрипт перезаливки фотографий на хостинг
Добрый день. Нужен php-скрипт, который бы мог проанализировать мою базу mysql для движка DLE и все ссылки на картинки, которые находятся не на моём хостинге, а также (что бы была возможность задавать исключения) заливал бы ко мне на хостинг и соответственно менял ссылки в самой базе.
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