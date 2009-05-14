Из простого дизайна сделать флеш

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Закрыт22 заявки409 просмотров

Нужно из простого дизайна сделать флеш, и немного исправить.

Макет прилогаю.

Жду предложения с ценой и сроками. Личную посту игнарирую.

Оплата по факту Выполнения.

16 лет назад
bolotoww
Болотов 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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