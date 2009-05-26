Интересует граббер сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен23 заявки387 просмотров

Интересен граббер сайтов - должен собирать из раздела продукция - описание товаров и фото

если есть работающие скрипты и примеры - жду описание, цены, детали

от просмотра другими - тема закрыта так что смело пишите прям здесь

16 лет назад
pauto1
48 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

vladimirvs
Владимир 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

vladimirvs
Владимир 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад