Устранение проблем на сайте после смены хостинга

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок190 просмотров

Устранение проблем, возникших при переносе сайта с хостинга linux на windows. Подробности в файле ТЗ

Linux
16 лет назад
alex8764
60 лет
21 год в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

nike-17
Никита 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

nike-17
Никита 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад