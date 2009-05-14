Нужен скрипт посещения ссылок на страницах

Нужен скрипт который будет один раз залогинившись в системе кликать по определенным ссылкам.

Нуже скрипт либо прога. который допустим берет три переменные, которые я ему задаю. 1. переменная - сайт-страница авторизации, где нужно авторизоваться, 2. переменная - Страница на этом сайте куда надо перейти уже авторизованным.. 3 переменная- найти ссылки такого то типа ( типа регулярки, одинаковое начало у искомых ссылок)..

Скрипт должен авторизоваться на сайте , перейти на страницу, найти ссылки, и кликнуть по всем.