Добавить функцию публиковать пост от любого имени в движок WordPress 2.7.1, чтобы имя можно было вписать вручную.
Нужен скрипт посещения ссылок на страницах
Нужен скрипт который будет один раз залогинившись в системе кликать по определенным ссылкам.
Нуже скрипт либо прога. который допустим берет три переменные, которые я ему задаю. 1. переменная - сайт-страница авторизации, где нужно авторизоваться, 2. переменная - Страница на этом сайте куда надо перейти уже авторизованным.. 3 переменная- найти ссылки такого то типа ( типа регулярки, одинаковое начало у искомых ссылок)..
Скрипт должен авторизоваться на сайте , перейти на страницу, найти ссылки, и кликнуть по всем.
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