Нужен скрипт посещения ссылок на страницах

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок178 просмотров

Нужен скрипт который будет один раз залогинившись в системе кликать по определенным ссылкам.

Нуже скрипт либо прога. который допустим берет три переменные, которые я ему задаю. 1. переменная - сайт-страница авторизации, где нужно авторизоваться, 2. переменная - Страница на этом сайте куда надо перейти уже авторизованным.. 3 переменная- найти ссылки такого то типа ( типа регулярки, одинаковое начало у искомых ссылок)..

Скрипт должен авторизоваться на сайте , перейти на страницу, найти ссылки, и кликнуть по всем.

16 лет назад
bertolai
Альберт 
43 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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