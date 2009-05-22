Дизайн клиента карточной игры "21"

Есть готовый (несколько недоработанный) клиент для карточной игры "21". Нужно сделать дизайн (иконки, кнопки, карты, и т.д.) и встроить его в флешню (проект на flex). Возможен вариант распределения задачи между 2-мя специалистами (дизайнером и флешером) Жду предложений со ссылками на ваши работы (дизайн, флеш ) и расценками (интересует стоимость рабочего часа).