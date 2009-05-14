Встроить код Setlinks.ru в NetCat

Требуется встроить код биржи ссылок Setlinks.ru в движок NetCat. Далее будет следующее задание намного по серьезнее и соответственно более оплачиваемая связанная с движком NetCat. Требуется человек который уже сталкивался с NetCat. Если вы не сталкивались, не тратьте пожалуйста мое и свое время.