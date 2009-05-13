Создание (доработка) портала.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок285 просмотров

Добрый день.

Есть где-то на 50% готовый проект, который писался с использованием технологий Django, Python, JavaScript, JQuery. Проект заключался в разработке абсолютной копии сайта www.planhq.com.

С текущим состоянием проекта Вы можете ознакомиться на сайте www.apto.org.ua .

Сейчас я нахожусь в поисках программиста или группы программистов, которые могли бы взяться за окончание проекта.

Я нахожусь в Одессе. Есть возможность работать, как дистанционно, так и на дому или в офисе, который находится в центре Одессы

Надеюсь, что Вас заинтересовало моё предложение.

Звоните: 80503924455

DjangoJavaScriptjQueryPython
16 лет назад
krasalexander
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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