Приветствую! Необходимо настроить вывод каталога на CMS Bitrix согласно ТЗ. Жду расценок и сроков исполнения
Создание (доработка) портала.
Добрый день.
Есть где-то на 50% готовый проект, который писался с использованием технологий Django, Python, JavaScript, JQuery. Проект заключался в разработке абсолютной копии сайта www.planhq.com.
С текущим состоянием проекта Вы можете ознакомиться на сайте www.apto.org.ua .
Сейчас я нахожусь в поисках программиста или группы программистов, которые могли бы взяться за окончание проекта.
Я нахожусь в Одессе. Есть возможность работать, как дистанционно, так и на дому или в офисе, который находится в центре Одессы
Надеюсь, что Вас заинтересовало моё предложение.
Звоните: 80503924455
Заявки фрилансеров
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