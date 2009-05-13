Создание (доработка) портала.

Добрый день.

Есть где-то на 50% готовый проект, который писался с использованием технологий Django, Python, JavaScript, JQuery. Проект заключался в разработке абсолютной копии сайта www.planhq.com.

С текущим состоянием проекта Вы можете ознакомиться на сайте www.apto.org.ua .

Сейчас я нахожусь в поисках программиста или группы программистов, которые могли бы взяться за окончание проекта.

Я нахожусь в Одессе. Есть возможность работать, как дистанционно, так и на дому или в офисе, который находится в центре Одессы

Надеюсь, что Вас заинтересовало моё предложение.

Звоните: 80503924455