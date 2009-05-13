Создание сложных веб-приложений

Цель – создание нескольких сложных функционально-законченных веб-приложений на условиях фриланса.

Нужна небольшая команда (1–3 человека) очень квалифицированных флеш и PHP программистов , которые способны (и имеют опыт) работать с потоковым видео (например, с веб-камеры).

Технологии: Flex/Flash/AIR, PHP, PostgreSQL

Просьба присылать портфолио, а также свои расценки.

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