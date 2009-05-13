Создание сложных веб-приложений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок252 просмотра

Цель – создание нескольких сложных функционально-законченных веб-приложений на условиях фриланса.

Нужна небольшая команда (1–3 человека) очень квалифицированных флеш и PHP программистов , которые способны (и имеют опыт) работать с потоковым видео (например, с веб-камеры).

Технологии: Flex/Flash/AIR, PHP, PostgreSQL

Просьба присылать портфолио, а также свои расценки.

rgr2004 dog ukr dot net

PHPPostgreSQL
16 лет назад
RGR
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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